Ohne Lieberknecht: Darmstadt mit Nullnummer gegen Mainz

Kleines Lebenszeichen ohne den Chef: Darmstadt 98 hat seine Negativspirale in Abwesenheit von Trainer Torsten Lieberknecht gebremst. Die Lilien kamen im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 zu einem 0:0 und holten nach drei Niederlagen in Serie zumindest wieder einen Punkt. Die Hessen verteidigten damit ihren Platz über dem Strich, während die Mainzer zumindest auf den Relegationsplatz rücken.

Die 05er konnten ihren Aufwärtstrend nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche nur in Ansätzen fortsetzen, warten in der Fremde seit zehn Partien auf einen Dreier. Ob Interimstrainer Jan Siewert nach der Länderspielpause weitermachen darf, ist noch offen. Nach den jüngsten Aussagen der Bosse dürften seine Chancen allerdings gut stehen.