Schuhen wütet: "Woche für Woche fragwürdige Entscheidungen"

Grund für seine Wutrede war eine nicht gegebene Gelb-Rote Karte für Bochums Anthony Losilla in der 72. Minute. "Das sind Situationen, da lernen wir in den Schulungen mit den Schiedsrichtern, dass sie das extremst abpfeifen wollen. Losilla schießt den Ball weg, das ist eine glasklare Gelb-Rote Karte, 100-prozentig", betonte Schuhen: "Da waren es noch 15, 20 Minuten, und dann brennt der Bölle. Dann will keiner in Gleichzahl gegen uns spielen."