Sieg und Tabellenführung: Perfekter Geburtstag für Alonso

Drei Punkte an der Weser, Tabellenführung zurückerobert: Bayer Leverkusen hat seinem Trainer Xabi Alonso einen perfekten 42. Geburtstag beschert. Die Rheinländer gewannen bei Werder Bremen ganz souverän mit 3:0 (2:0) und wahrten beim 13. Pflichtspielsieg hintereinander ihren Unbesiegbarkeitsnimbus dieser Saison.

Ein Eigentor von Olivier Deman (9.) führte Bayer schon früh auf die Siegesstraße. Jeremie Frimpong (43.) und Alejandro Grimaldo (76.) münzten Leverkusens Überlegenheit in weitere Tore um - und sorgten ganz nebenbei für einen Rekord: Noch nie startete eine Mannschaft mit mindestens zwei Toren pro Spiel an den ersten zwölf Spieltagen.

Viel wichtiger für Alonso aber: Mit dem hoch verdienten Erfolg löste Leverkusen Bayern München (1:0 in Köln) nach einer Nacht an der Spitze wieder ab. Der Vorsprung der Werkself beträgt wie gehabt zwei Punkte. Werder blieb hingegen zum dritten Mal in Serie sieglos. Das Team von Trainer Ole Werner hat nach zwölf Spielen elf Punkte auf dem Konto.