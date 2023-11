Sky: Union vor Verpflichtung von Bjelica statt Raul

Die spanische Fußball-Legende Raul wird offenbar doch nicht Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie Sky berichtet, soll stattdessen der Kroate Nenad Bjelica der Nachfolger von Erfolgstrainer Urs Fischer werden. Demnach solle der 52-Jährige seinen Vertrag noch am Sonntag unterschreiben. Zuletzt hatte der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern Trabzonspor in der Türkei trainiert, verließ den Klub jedoch im Oktober nach nur sechs Monaten.

Zuvor hatte das Fachmagazin kicker berichtet, dass Real Madrids früherer Weltklasse-Stürmer Raul ein heißer Kandidat für den Trainerposten in Köpenick sei. Nachdem sich Union und Fischer am 15. November nach langer Talfahrt getrennt hatten, hatten Interimstrainer Marco Grote und dessen Assistentin Marie-Louise Eta das Team betreut. Unter ihrer Leitung gab es am Samstag ein 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg.