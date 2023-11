Stuttgarts Guirassy zurück im Mannschaftstraining

Guirassy ist in dieser Saison der VfB-Topspieler schlechthin. In bisher acht Bundesligaspielen schoss der Stürmer 14 Tore und bereitete einen Treffer vor - Rekord. Außerdem ist er damit an über der Hälfte aller VfB-Tore (27) in dieser Bundesliga-Spielzeit beteiligt. Ob Guirassy schon am Sonntag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) wieder spielen kann, steht allerdings noch nicht fest.