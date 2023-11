Sven Ulreich steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Berichte über eine Einigung wollte Christoph Freund noch nicht bestätigen, doch der FCB-Sportdirektor betonte vor dem Auswärtsspiel der Münchner beim 1. FC Köln bei DAZN: „Wir sind in guten Gesprächen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das zeitnah verkünden können. Aber noch ist nichts fixiert.“

Auf die Nachfrage von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra, was „zeitnah“ denn bedeute, erklärte Freund: „In den nächsten Wochen. Ich hoffe, vor Weihnachten.“

Auf mögliche Wintertransfers angesprochen, meinte Freund: „Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Asien Cup und den Afrika Cup. Es ist also einiges zu tun die nächsten Wochen.“

Sané vergibt Top-Chancen - aber Bayern springt an die Spitze

Sané vergibt Top-Chancen - aber Bayern springt an die Spitze

Bayern springen dank Rekordjäger Kane an die Spitze

Bayern springen dank Rekordjäger Kane an die Spitze

„Da wird es Gespräche geben in den nächsten Wochen. Thomas gehört zum FC Bayern München und es muss einfach für alle Seiten passen. Die Situation vom Thomas ist auch eine bisschen andere, als sie vorher war“, sagte er: „Aber er nimmt sie super an und ist ganz wichtig für den Verein und die Mannschaft. Da werden wir in den nächsten Wochen noch Gespräche führen.“