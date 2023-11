Terzic erwartet geballte Bayern-Wut

Terzic: Bayern wird niemanden schonen

„Es gab in dieser Saison Phasen, wo sie mit ihren Leistungen nicht ganz so zufrieden waren. Sie sind aber immer in der Lage zu zünden. Mit 34 Toren liegen sie auf Rekordkurs“, sagte der BVB-Coach und fügte an: „Sie werden niemanden schonen. Wir wissen um ihre Stärken. Wir wissen um die Qualität des Gegners. Es wird eine sehr schwere Aufgabe.“