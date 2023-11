Thorup vor Union: "Wir wissen gar nicht, was so passiert"

Der FC Augsburg steht mit dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin vor einer ungewissen Aufgabe. „Die Analyse war schon etwas speziell, wir wissen gar nicht, was so passiert“, sagte Trainer Jess Thorup vor dem Duell mit den Eisernen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Union und Erfolgstrainer Urs Fischer hatten sich vor einer Woche getrennt, U19-Coach Marco Grote übernahm interimsweise.