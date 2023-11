Toppmöller schwärmt von Stuttgart: "Beste Form"

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt geht mit größtem Respekt in das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. „Es wird der Gegner, der uns in dieser Saison bislang am meisten fordern wird“, sagte der Coach an seinem 43. Geburtstag. Der VfB spiele „eine tolle Saison“ und bringe dank einer „herausragenden“ Entwicklung derzeit wohl „die beste Form“ der Fußball-Bundesliga mit.