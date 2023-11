Union Berlin: Trainer Urs Fischer freut sich über Rückendeckung

Trainer Urs Fischer begrüßt die Unterstützung seitens der Vereinsführung beim kriselnden Bundesligisten Union Berlin . „Ich finde es toll“, freute sich der Schweizer in der PK am Freitag über die Rückendeckung. „In einer solchen Situation ist es enorm wichtig, das Vertrauen zu spüren,“ verdeutlichte er. Fischer sei sich „aber auch bewusst, dass das keine Jobgarantie“ sei.

Trotz der Niederlagen-Serie von elf Pflichtspiel-Pleiten in Serien hatte sich Präsident Dirk Zingler zuletzt hinter Fischer gestellt. Es gelte, zu überprüfen, „wem wir die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten“, schrieb Zingler im Stadionheft für die kommende Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und kam zu folgendem Resultat. „Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer.“