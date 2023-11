Bundesligist Union Berlin trauert um einen Fan. Am 15. November wurde Nick Jokisch, der zuvor in einem Freizeitsport-Fußballspiel zusammenbrach, endgültig für tot erklärt.

Laut der vereinseigenen Homepage der Köpenicker spielte Nick in der Unionliga für die Eisernen Biester. Dies ist eine Freizeitliga, in der Unionanhänger in selbst organisierten Teams gegeneinander antreten und eigentlich nur Spaß am Fußball haben wollen.