"Unterstützt mich sehr stark": Bayern-Juwel Tel schwärmt von Kane - und lobt auch Tuchel

Nur zweimal stand Mathys Tel in der bisherigen Saison in der Startelf. Darüber hinaus durfte der Stürmer zwölfmal als Einwechselspieler für Stammkräfte wie Harry Kane, Kingsley Coman oder Leroy Sané ran, erzielte immerhin sechs Treffer. Eine Rolle, in der sich der 18-Jährige beim FC Bayern momentan noch wohlfühlt.