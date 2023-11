Uth über Kölner Krise: „Schon dunklere Zeiten erlebt“

Gerade erst sein Startelf-Comeback gefeiert, schon ist Mark Uth beim kriselnden Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auch wieder als Leader gefordert. „Ich habe schon dunklere Zeiten am Geißbockheim erlebt“, sagte der 32-Jährige bei einer Mixed Zone am Mittwoch. Zum Beispiel in der Abstiegs-Saison 2011/2012: „Als ich aus der Jugend hochkam, mit Stale Solbakken als Trainer damals, ist die Stimmung schnell gekippt.“