Augsburg gegen Dortmund: Thorup ist gewarnt

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg erwartet Borussia Dortmund zum Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem "Champions-League-Gesicht". "Wir dürfen nicht vergessen, über welche Mannschaft wir sprechen", sagte der Däne über den wankelmütigen BVB, bei dem sich starke Leistungen in der Königsklasse und weniger überzeugende in Liga oder Pokal zuletzt abgewechselt hatten.