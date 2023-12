Aytekin plädiert für VAR: "Absolute Unterstützung"

Schiedsrichter Deniz Aytekin hat trotz vieler Diskussionen für den Video Assistant Referee (VAR) geworben. „Es gibt deutlich mehr Kameras, wir sehen plötzlich viel mehr“, sagte der 45-Jährige im SID -Interview im Rahmen des Fußball-Spruchs des Jahres in Kooperation mit Partner Volkswagen: „Deshalb glaube ich, dass der VAR eine absolute Unterstützung ist.“

Das sei seinem Kollegen Daniel Siebert nach Meinung von BVB-Trainer Edin Terzic im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am Sonntag nicht gelungen.

Aytekin: Versuchen, die Linie zu finden

Nach der Partie hatte der 41-Jährige deutliche Kritik an der Schiedsrichter-Leistung geübt und unter anderem bemängelt, dass die klare Linie fehle und in ähnlichen Situationen unterschiedlich entschieden werde.

Aytekin beteuerte allerdings seinerseits, dass "eine klare und berechenbare Linie" der Anspruch in der Gruppe der Elite-Schiedsrichter sei. "Diese versuchen wir, mit allen Mitteln zu finden", so Aytekin. Man müsse sich aber auch "bewusst machen, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich entscheiden."