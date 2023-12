Badstuber: Das sind Bayerns Schwachstellen in der Abwehr

In der immer wieder wackligen und löchrigen Abwehr der Münchner vermisst der frühere Nationalspieler, der seine Karriere im September 2022 beendete, seit dem Abgang von David Alaba 2021 einen echten Abwehrchef unter seinen Nachfolgern.

„Es ist wichtig, hinten lautstark zu sein, zu unterstützen und eine ordnende Hand zu haben", betonte der 34-Jährige vor dem Topspiel seiner beiden Ex-Vereine Bayern und VfB Stuttgart.

Badstuber: „Sie pushen sich zu wenig“

Mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Min-jae Kim tummeln sich aktuell drei eigentlich gestandene Innenverteidiger im Kader der Bayern, rund läuft es in der Defensive jedoch nicht, weshalb auch bei Badstuber die Frage aufkommt, „ob diese Zusammensetzung für die ganz großen Spiele reicht“.

Nübel: Ab in die Nationalmannschaft?

„In der Defensive geht es vor allem um den Verbund und das Vertrauen“, betonte der ehemalige Abwehrspieler. „Momentan habe ich den Eindruck, dass in der Defensive das Gefühl füreinander noch fehlt.“

Upamecano und de Ligt keine Leader

Von Upamecano hält Badstuber viel, als Leader sieht er ihn jedoch nicht: „Upamecano besitzt in fußballerischer Hinsicht großes Potenzial, er hat sich auch verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber von seiner Persönlichkeit her sehe ich nicht den Leader in ihm. Da darf man sich auch nichts vormachen und dem Spieler die Rolle künstlich auferlegen. Das muss intrinsisch motiviert sein.“