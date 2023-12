Bayern-Frauen patzen in Nürnberg

Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Kampf um die Bundesliga-Herbstmeisterschaft völlig überraschend gepatzt. Der Titelverteidiger musste sich beim klaren Außenseiter 1. FC Nürnberg im Derby am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen - dadurch könnte Pokalsieger VfL Wolfsburg am Montagabend mit einem Sieg gegen Werder Bremen vorbeiziehen und das Weihnachtsfest an der Tabellenspitze verbringen.