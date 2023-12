Bayern-Termin offenbar ausgefallen - aber gute Nachrichten für Fans

Die alljährliche Weihnachtsfeier des FC Bayern ist in diesem Jahr offenbar ausgefallen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, war der Terminkalender der Münchner schlicht zu eng getaktet, um vor den Festtagen noch einmal zusammenzukommen.

Die Bayern waren in den vergangenen Wochen praktisch ständig gefordert, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League standen wichtige Spiele auf dem Programm. Die einzige Pause bot sich während der massiven Schneefälle Anfang Dezember, die den Rekordmeister allerdings unvorbereitet trafen und letztlich nicht nur zur Absage des Spiels gegen Union Berlin führten.