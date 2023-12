Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln, 2:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zum Seitenwechsel ersetzte David Fofana von Union seinen Teamkameraden Kevin Behrens. Benedict Hollerbach brachte den 1. FC Köln in der 55. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Alex Král und Christopher Trimmel per Doppelwechsel für Jérôme Roussillon und Hollerbach auf Seiten des 1. FC Union Berlin ins Match (62.). Gleich drei Wechsel nahm der FC in der 74. Minute vor. Davie Selke, Eric Martel und Mark Uth verließen das Feld für Florian Dietz, Florian Kainz und Luca Waldschmidt. Die Fans von Union unter den 22.012 Zuschauern durften sich über den Treffer von Fofana aus der 78. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Letztlich nahm Köln im Kellerduell beim Heimteam eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 2:0.