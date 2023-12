Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 (0:1)

Marvin Pieringer brachte den FSV in der zwölften Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der 1. FC Heidenheim 1846, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Jae-sung Lee kam für Tom Krauß – startete Mainz in Durchgang zwei. In der 76. Minute stellte Heidenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Florian Pick und Kevin Sessa auf den Platz und ersetzten Jan-Niklas Beste und Eren Dinkçi. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.