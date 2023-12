Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem 1. FSV Mainz 05 nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen den 1. FC Heidenheim 1846? Gegen den 1. FC Köln war für den FSV im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Letzte Woche gewann der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den SV Darmstadt 98 mit 3:2. Somit nimmt Heidenheim mit 14 Punkten den 13. Tabellenplatz ein.

Daheim hat Mainz die Form noch nicht gefunden: Die vier Punkte aus sechs Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 41 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Insbesondere an vorderster Front kommt der FSV nicht zur Entfaltung, sodass nur zwölf erzielte Treffer auf das Konto des 1. FSV Mainz 05 gehen. Bisher verbuchte Mainz einmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen sechs Unentschieden und sieben Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der 1. FSV Mainz 05 in den vergangenen fünf Spielen.