Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (6-1-0) dürfte Leverkusen selbstbewusst antreten. Die Heimmannschaft rangiert mit 36 Zählern auf dem ersten Platz des Tableaus. Prunkstück von Bayer 04 Leverkusen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nicht wenige Mannschaften der Liga fragen sich mittlerweile, was man gegen Bayer (11-3-0) noch ausrichten kann. In den letzten fünf Spielen ließ sich Leverkusen selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.