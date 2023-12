Bundesliga: BMG und SVW liefern sich ein packendes Duell - Reitz brilliert

Am 15. Spieltag der Bundesliga teilten sich Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen die Punkte in einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten starke Phasen und lieferten sich ein ausgeglichenes Duell hinsichtlich Ballbesitz und Zweikämpfen. Die Tore für die Fohlen erzielte Rocco Reitz in der 45. und 49. Minute, jeweils assistiert von Robin Hack. Für die Bremer trafen Rafael Borré in der 7. Minute und Marvin Ducksch in der 76. Minute, mit Vorlagen von Romano Schmid und Justin Njinmah. Das Spiel, jenes vor 50.660 Zuschauern im Borussia-Park ausgetragen wurde, war geprägt von den vielen Gelben Karten - sechs an der Zahl.

Aufstellungen und Ausfälle

Gladbach: Moritz Nicolas - Nico Elvedi, Maximilian Wöber, Joe Scally - Franck Honorat, Julian Weigl, Luca Netz, Manu Koné, Rocco Reitz - Alassane Pléa, Robin Hack. Trainer Gerardo Seoane musste auf eine Reihe von Spielern verzichten: Ko Itakura, Tony Jantschke, Jordan Sibatcheu, Jonas Omlin, Lukas Ullrich und Hannes Wolf fehlten verletzungsbedingt.

Bremen: Michael Zetterer - Anthony Jung, Milos Veljkovic, Niklas Stark - Mitchell Weiser, Jens Stage, Olivier Deman, Leonardo Bittencourt, Romano Schmid - Marvin Ducksch, Rafael Borré. Auch bei den Gästen gab es Ausfälle: Marco Friedl, Leon Opitz, Amos Pieper und Nicolai Rapp standen Trainer Ole Werner nicht zur Verfügung.

Die Partie versprach aufgrund von nur zwei Punkten Differenz in der Tabelle einiges an Spannung. Bremen musste jedoch seine Auswärtsschwäche überwinden, da sie in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen hatten. Gladbach konnte eine Heimsiegesserie vorweisen, die fünf Spiele umfasste. Es blieb abzuwarten, ob die Niederlage gegen Union Berlin Spuren hinterlassen hatte.

Bei den vorherigen Aufeinandertreffen zeigte sich ein gemischtes Bild: Im März trennte man sich mit einem 2:2, die letzte Partie in Bremen ging an Werder. Im Borussia-Park blieben die Fohlen jedoch gegen Bremen in elf Bundesligaspielen ungeschlagen.

Bremens geht früh in Führung

Im Borussia-Park ertönte der Anpfiff und das Spiel zwischen Gladbach und Bremen nahm seinen Lauf. Die erste Halbzeit begann mit einer Reihe von Torschüssen von beiden Seiten, bis in der 7. Minute das erste Tor des Spiels fiel. Bremen ging durch ein technisch herausragendes Spiel von Borré, der einen Pass von Schmid mit einem Dropkick ins rechte Eck verwandelte, in Führung. Die Fohlen intensivierten daraufhin ihre Bemühungen und konnten in der 45. Minute den Ausgleich erzielen. Reitz nutzte eine Unachtsamkeit der Bremer Abwehr und traf aus etwa 15 Metern mit dem linken Fuß ins linke Eck. Die erste Halbzeit endete mit einem Zwischenstand von 1:1.

Bremen meldet sich spät zurück

In der zweiten Halbzeit legte Gladbach rasant los und konnte in der 49. Minute durch Reitz, der einen Pass von Hack verwertete, erstmalig in Führung gehen. Die Bremer reagierten auf den Rückstand und intensivierten ihre Angriffsbemühungen. In der 76. Minute gelang ihnen schließlich der Ausgleich durch Ducksch, der einen von Reitz abgefälschten Ball nutzte und aus kurzer Distanz ins Tor traf. Trotz weiterer Angriffe beider Mannschaften blieb es bei dem 2:2-Unentschieden. In der 91. Minute sah Kramer zunächst die rote Karte, die jedoch nach Überprüfung durch den VAR in eine gelbe Karte umgewandelt wurde. Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden und beide Mannschaften konnten mit einem Punkt die Heimreise antreten.

Remis im Borussia-Park

Letztendlich war es ein Unentschieden, das die Fans beider Seiten zufriedenstellen konnte. Gladbach und Bremen zeigten ein mitreißendes Spiel und trennten sich mit einem gerechten 2:2. Beide Mannschaften bewiesen ihre Stärke und Aktivität, unabhängig vom Spielstand. Die Statistiken spiegeln die Ausgeglichenheit wider, mit ähnlichen Zahlen im Ballbesitz und in den Zweikämpfen. Vor 50.660 Zuschauern im Borussia-Park, war es ein Duell auf Augenhöhe, das den 15. Spieltag der Bundesliga abrundete.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

