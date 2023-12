Bundesliga: Bochum dominiert Union mit klarem 3:0 - Bochumer Entschlossenheit entscheidet Bundesliga-Spiel

Bochum und Union: Aufstellungen und Ausblicke

Nach der 1:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat Thomas Letsch, Trainer des VfL, vier Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Erhan Masovic, Maximilian Wittek und Matus Matús Bero nehmen diesmal auf der Bank Platz, während Philipp Hofmann nicht im Kader ist. Stattdessen rücken Tim Oermann, Keven Schlotterbeck, Christopher Antwi-Adjei und Goncalo Paciencia in die Startelf. Die Bochumer Aufstellung sieht daher folgendermaßen aus: VfL: Manuel Riemann - Bernardo, Keven Schlotterbeck, Tim Oermann, Cristian Gamboa - Patrick Osterhage, Anthony Losilla, Kevin Stöger - Takuma Asano, Gonçalo Mendes Paciência, Christopher Antwi-Adjei.

Asanos Führungstreffer

Das Spiel zwischen dem VfL und Union startete mit hohem Tempo und Zielstrebigkeit beider Teams. Nach einer kurzen Unterbrechung aufgrund von Fanprotesten und einer Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten, gelang es dem VfL, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. In der 50. Minute, kurz vor dem Halbzeitpfiff, flog ein Eckstoß von Stöger hoch in die Mitte des Berliner Strafraums. Bernardo versuchte den Ball per Kopf zu erreichen, blieb jedoch am Rücken von Kevin Behrens hängen. Die Kugel sprang zum freistehenden Asano, der seinen Rechtsschuss aus fünf Metern in die Maschen wuchtete. Mit seinem fünften Saisontor ging Asano als bester Bochumer Schütze in die Halbzeitpause.