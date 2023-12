Bundesliga: Challenge? Aytekin sieht Problem - "Dann steht derjenige vielleicht eher in der Zeitung als der Schiedsrichter"

Ob bei potenziellen Hand- oder Foulspielen im Strafraum: Immer wieder flammte in der Vergangenheit die Diskussion um eine mögliche Einführung einer sogenannten „Challenge“ auf , die Trainer oder verantwortliche nutzen könnten, um bestimmte Schiedsrichterentscheidungen anzufechten.

„Wenn man die Challenge einführt, überträgt man unter anderem die Verantwortung an Trainer oder - ich glaube im Hockey ist es so - auch an die Spieler. Sobald du die Verantwortung verlagerst, weiß ich nicht, ob die Verantwortlichen auch damit umgehen wollen.“