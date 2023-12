Bundesliga: Darmstadt unterliegt Wolfsburgtrotz Überzahl! Abstiegssorgen in Darmstadt machen sich breit

Am 15. Spieltag der Bundesliga sicherte sich der VfL Wolfsburg trotz einer roten Karte von Maxence Lacroix (27.) einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98. Lovro Majer erzielte in der 63. Minute das einzige Tor des Spiels, dank einer Vorlage von Jonas Wind. Der Sieg wurde hart erkämpft, mit den Niedersachsen, die in Unterzahl gegen spielerisch begrenzte Darmstädter verteidigten. Trotz der Niederlage konnten die Darmstädter nur wenige Chancen nutzen und mussten sich schließlich dem Team aus Wolfsburg geschlagen geben.

Veränderungen in den Startformationen

Im Team von Darmstadt gab es im Vergleich zum vorherigen Spiel gegen Heidenheim einige Veränderungen. Clemens Riedel, Christoph Klarer, Fabian Schnellhardt, Bartol Franjic und Mathias Honsak ersetzten Jannik Andreas Müller, Fabian Holland, Tobias Kempe, Oscar Vilhelmsson und Aaron Seydel in der Startformation.

Darmstadt: Marcel Schuhen - Thomas Isherwood, Klaus Gjasula, Christoph Klarer - Fabian Schnellhardt, Emir Karic, Bartol Franjic, Clemens Riedel - Mathias Honsak, Tim Skarke, Luca Pfeiffer.

Auch bei den Wolfsburgern gab es zwei Veränderungen in der Startelf. Sebastiaan Bornauw und Aster Vranckx starteten anstelle von Cédric Zesiger und Maximilian Arnold.

Wolfsburg: Koen Casteels - Moritz Jenz, Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw - Yannick Gerhardt, Mattias Svanberg, Joakim Mæhle, Ridle Baku, Aster Vranckx - Jonas Wind, Lovro Majer.

In der Tabelle der Bundesliga trennten die beiden Teams nach 14 Spieltagen sieben Punkte. Während Aufsteiger Darmstadt mit nur neun Punkten das Tabellenende zierte, stand Wolfsburg mit 16 Punkten auf Rang 11. Beide Mannschaften konnten am vorherigen Spieltag keine Punkte sammeln: Darmstadt verlor gegen Heidenheim und Wolfsburg musste sich Freiburg geschlagen geben.

Rote Karte für Lacroix

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Darmstadt und Wolfsburg startete mit einem klassischen Abtasten beider Teams. Die Darmstädter, bekannt für ihren auf harte Arbeit fokussierten Fußball, versuchten, das Mittelfeld mit weiten Bällen auf ihren 1,96-Meter-Mann Luca Pfeiffer zu überbrücken. Wolfsburg, das zuletzt in der Bundesliga auswärts sehr schwach agierte, hatte jedoch leichte Vorteile in Sachen Ballbesitz. In der 27. Minute kippte das Momentum zugunsten der Darmstädter, als Wolfsburgs Lacroix nach einem Foulspiel als letzter Mann die Rote Karte sah. Trotz der Überzahl konnten die Darmstädter jedoch keine konkreten Chancen erarbeiten und das Spiel blieb torlos bis zur Halbzeitpause.

Überraschende Führung für Wolfsburg

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. Trotz des Ballbesitzes der Darmstädter, die weiterhin in Überzahl agierten, gab es keine nennenswerten Chancen. In der 63. Minute sorgte jedoch Majer für eine Überraschung, als er nach einer hohen Flanke von Wind den Ball ins linke Eck schoss und Wolfsburg die Führung brachte. Dieser Treffer könnte die Negativserie des VfL in der Fremde beenden. In der Folge konnten die Darmstädter trotz mehrerer Wechsel und der Einführung des Konzepts Brechstangen-Fußball keinen Ausgleich erzielen. Das Spiel endete mit einem 0:1-Sieg für die in Unterzahl spielenden Wolfsburger.

Unterzahl-Sieg für Wolfsburg

Mit einem hart erkämpften Sieg in Unterzahl hat Wolfsburg seine Position in der Tabelle stabilisiert und bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen bestehen können. Majers entscheidendes Tor in der 63. Minute unterstreicht die Entschlossenheit und das Durchhaltevermögen der Niedersachsen, die trotz des frühen Ausschlusses von Lacroix nicht aufgaben.

Für Darmstadt bleibt die Lage hingegen kritisch. Mit nur neun Punkten bleiben sie am Tabellenende und müssen dringend Wege finden, ihre spielerischen Limitierungen zu überwinden. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob sie in der Lage sind, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien.

Die nächsten Herausforderungen stehen bereits an: Während Darmstadt gegen 1899 Hoffenheim antritt, erwartet Wolfsburg den amtierenden Meister Bayern München. Beide Teams werden dabei auf ihre ganz eigene Weise auf die Probe gestellt.

