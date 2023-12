Bundesliga: Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCB will die Erfolgsserie von sechs Siegen bei der Eintracht ausbauen. Frankfurt zog gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Die Bayern gewannen das letzte Spiel gegen den 1. FC Köln mit 1:0 und liegen mit 32 Punkten weit oben in der Tabelle.