Bundesliga: Erste Niederlage unter Thorup! FCA in Bremen chancenlos

Jubel im Weserstadion, tiefes Durchatmen bei Ole Werner: Werder Bremen hat den wochenlangen Negativtrend gestoppt und im Kampf um den Klassenerhalt einen Befreiungsschlag gelandet. Am 14. Spieltag gelang den Grün-Weißen angeführt vom starken Nationalspieler Marvin Ducksch ein 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Augsburg und damit der erste Sieg seit Ende Oktober.

Startelf-Rückkehrer Niklas Stark traf nach einer Ecke von Ducksch zur Führung, die zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft war (39.). Im zweiten Durchgang war Werder dann aggressiver und zielstrebiger und legte folgerichtig das 2:0 nach, diesmal traf Ducksch selbst per Kopf (65.).

Thorup kassiert erste Niederlage als FCA-Coach

An der Weser war die Luft vor der Partie dünner geworden. Angesichts des schweren Jahresendspurts mit Partien in Mönchengladbach und gegen Leipzig standen die Hausherren nach schwachen Ergebnissen in der Bringschuld.