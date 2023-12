Bundesliga: Frankfurt dreht Spiel gegen Gladbach: Last-Minute-Sieg nach Wöbers Platzverweis

Am 16. Spieltag der Bundesliga lieferten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach ein packendes Duell, das in den letzten Minuten entschieden wurde. Maximilian Wöber brachte die Gäste aus Mönchengladbach in der 27. Minute in Führung, doch Aurélio Buta und Robin Koch drehten das Spiel in der Nachspielzeit für Frankfurt.

Das 2:1 für die Eintracht kam nach einem Platzverweis für Wöber in der 88. Minute zustande, der Gladbach in Unterzahl brachte und Frankfurt zu einer erfolgreichen Schlussoffensive anstachelte. Mit diesem Sieg belohnte die Eintracht sich für ihre größeren Spielanteile und investierte mehr in die Partie, während Gladbach den knappen Vorsprung zu früh zu verteidigen versuchte und dafür bitter bestraft wurde.

Frankfurt und Gladbach: Mittelfeldduell

Im Mittelfeldduell der Bundesliga trafen Frankfurt und Gladbach aufeinander, beide Teams waren nur vier Punkte voneinander getrennt. Die Eintracht, auf dem achten Platz, glänzte mit der viertbesten Abwehr der Liga und lediglich 19 Gegentoren. Im Gegensatz dazu war Gladbach, auf dem elften Platz, defensiv schwächer, mit 33 Gegentoren, nur übertroffen von Schlusslicht Darmstadt.

Trainer Dino Toppmöller nahm nach der 0:3-Niederlage gegen Leverkusen drei Wechsel in der Frankfurter Startelf vor. Philipp Max, Ellyes Skhiri und Omar Marmoush rückten für Niels Nkounkou, Hugo Larsson und Buta in die Startelf. Bei den Gästen gab es nach dem 2:2 gegen Bremen keine Veränderungen in der Anfangsformation.

Gladbach zeigte sich auswärts angriffslustig, mit 17 erzielten Auswärtstoren lagen sie gleichauf mit den offensivstärksten Teams der Liga. Allerdings konnten sie diese Stärke nicht in Punkte umwandeln, sie holten nur sechs Zähler in der Fremde. In vier Auswärtsspielen gab es keinen Sieg, der letzte Dreier auf Reisen war gegen Bochum.

Frankfurt musste nach dem 5:1-Sieg gegen FC Bayern München einige Niederlagen einstecken, zuletzt in Aberdeen und in Leverkusen ohne eigenen Torerfolg. Zuhause jedoch war die Eintracht stärker, sie blieb in fünf Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen. Der letzte Sieg gegen Gladbach gab es im Januar 2018.

Die Aufstellungen:

Frankfurt: Kevin Trapp - Philipp Max, Robin Koch, Willian Pacho, Lucas Silva Melo - Ellyes Skhiri, Junior Dina Ebimbe, Ansgar Knauff, Mario Götze - Omar Marmoush, Farès Chaïbi

Gladbach: Moritz Nicolas - Nico Elvedi, Maximilian Wöber, Joe Scally - Franck Honorat, Julian Weigl, Luca Netz, Manu Koné - Alassane Pléa, Robin Hack, Rocco Reitz

Wöbers Kopfballtor

Die erste Halbzeit des Matches zwischen Frankfurt und Gladbach im Deutsche Bank Park begann mit einem aktiven Spiel von beiden Seiten. Die Gäste aus Gladbach hatten den ersten Torabschluss durch Joe Scally in der 2. Minute, verfehlten jedoch das Ziel. Frankfurt versuchte, das Spiel zu kontrollieren, konnte aber zunächst keine präzisen Angriffe starten. Die erste echte Chance für die Eintracht kam in der 10. Minute, als Fares Chaibi einen Pass in den Strafraum spielte, aber kein Mitspieler den Ball erreichen konnte. Gladbach erzielte das erste Tor des Spiels in der 27. Minute durch einen Eckball von Franck Honorat, den Max Wöber perfekt mit dem Kopf ins linke Eck lenkte. Trotz des Rückstands versuchten die Frankfurter, eine Antwort zu finden, konnten aber ihre Angriffe nicht präzise genug abschließen, sodass es zur Halbzeit 0:1 stand.

Frankfurts dramatische Wende

In der zweiten Halbzeit zeigte Frankfurt eine dominante Leistung, konnte aber die starke Abwehr von Gladbach nicht überwinden. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten blieb das Spiel bis zur 88. Minute torlos, als Max Wöber von Gladbach wegen eines Fouls an Fares Chaibi seine zweite Gelbe Karte sah und vom Platz gestellt wurde. In der Nachspielzeit nutzte Frankfurt die Überzahl und erzielte den Ausgleich durch einen Kopfball von Aurelio Buta nach einer Flanke von Nkounkou. Die Frankfurter setzten ihre Offensive fort und erzielten in der 97. Minute das Siegtor. Erneut kam die Vorlage von Nkounkou, diesmal verwandelte Koch die Flanke. Mit diesem dramatischen Spielende gewann Frankfurt das Spiel mit 2:1.

Frankfurts späte Belohnung

Zum Abschluss des 16. Spieltages der Bundesliga hat Frankfurt mit einem 2:1-Sieg gegen Gladbach eine beeindruckende Wendung hingelegt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und fehlender Durchschlagskraft bewiesen die Hessen Ausdauer und kämpften bis zur letzten Minute. Eine defensive Strategie von Gladbach und ein Platzverweis gegen Max Wöber in der 88. Minute spielten Frankfurt in die Karten. So gelang es der Eintracht, in Überzahl eine erfolgreiche Schlussoffensive zu starten, die mit zwei späten Toren belohnt wurde. Der Sieg zeigt, dass Beharrlichkeit und der unbedingte Wille zum Erfolg auch in scheinbar ausweglosen Situationen zum Ziel führen können. Frankfurt geht somit gestärkt und mit einem positiven Abschluss in die Winterpause.

