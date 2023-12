Bundesliga heute: Bochum - Union LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 16.12.23, trifft der VfL Bochum 1848 auf den 1. FC Union Berlin . Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht aufgrund der bisherigen Bilanz beider Teams interessant zu werden. Der VfL Bochum konnte nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen, und das war das letzte Bundesliga-Heimspiel im Oktober 2022 mit einem 2:1 Sieg. Interessanterweise blieb Bochum in den letzten 20 Pflichtspielen gegen die Eisernen nie ohne Gegentor, was für den VfL die längste laufende Gegentorserie gegen ein Team im Profifußball darstellt. Für Union ist es die längste Torserie gegen eine Mannschaft im Profifußball überhaupt.

Trainer und Teamleistung im Fokus

Union Berlins neuer Trainer Nenad Bjelica konnte sein Trainerdebüt in der Bundesliga mit einem 3:1 Sieg gegen Mönchengladbach feiern und könnte nun der erste Union-Coach im Profifußball werden, der seine ersten beiden Ligaspiele mit den Eisernen gewinnt. Für den VfL Bochum endete mit dem 1:3 bei der TSG Hoffenheim eine Serie von vier Bundesliga-Spielen ohne Niederlage. Der 1. FC Union Berlin konnte mit dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach eine Negativserie von zehn Bundesliga-Spielen ohne Sieg beenden. Beide Teams haben also etwas zu beweisen und werden versuchen, ihre jeweiligen Serien fortzusetzen oder zu beenden.

Statistiken und Spielerleistungen

Der VfL Bochum verlor nur eines seiner letzten neun Heimspiele in der Bundesliga und traf in jedem seiner letzten zwölf Heimspiele. Der 1. FC Union Berlin verlor zuletzt fünf Auswärtsspiele in Folge, bei den letzten beiden Gastspielen gelang nicht einmal ein Tor. In dieser Bundesliga-Saison hat der 1. FC Union Berlin die schwächste Großchancenverwertung aller Teams, während der VfL Bochum die drittschwächste hat. Interessant ist auch, dass der VfL Bochum in dieser Bundesliga-Saison mit im Schnitt 29 Jahren und 327 Tagen die älteste Startelf aller Teams stellt, der 1. FC Union Berlin folgt mit 28 Jahren und 271 Tagen auf Platz zwei. Der 1. FC Union Berlin kassierte in dieser Bundesliga-Saison erst 18 Gelbe Karten, der VfL Bochum schon 42, musste jedoch noch keinen Platzverweis hinnehmen, Union dagegen schon drei. Es bleibt abzuwarten, wie diese Statistiken sich auf das heutige Spiel auswirken werden.