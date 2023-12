Bundesliga heute: Darmstadt - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 trifft heute um 15:30 Uhr auf den VfL Wolfsburg in einem Bundesliga-Match, das für beide Teams entscheidend sein könnte. Die Lilien haben in der Vergangenheit eine gute Bilanz gegen die Wölfe, mit nur einer Niederlage in vier Heimspielen. Allerdings haben sie in dieser Saison zu Hause bisher nur fünf Punkte aus sieben Spielen geholt, ihre schwächste Heimbilanz aller Zeiten. Auf der anderen Seite steht Wolfsburg, das mit nur drei Punkten aus sieben Auswärtsspielen seine bisher schlechteste Auswärtsbilanz in der Bundesliga aufweist.

Formkurve: Darmstadt und Wolfsburg in der Krise

Die Lilien sind seit sieben Spielen sieglos, die längste aktuelle Serie in der Liga. Seit dem 7. Spieltag haben sie die wenigsten Punkte in der Liga geholt. Der VfL Wolfsburg hat zusammen mit Union Berlin die zweitwenigsten Punkte geholt, allerdings hat Union ein Spiel weniger. Mit nur 16 Punkten aus 14 Spielen spielt Wolfsburg seine schwächste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Die Wölfe haben ihre letzten sechs Auswärtsspiele in Folge verloren, ein siebtes in Folge wäre ein eingestellter Vereinsnegativrekord.

Schlüsselspieler und Statistiken

Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison die meisten Gegentore kassiert, 25 davon in der zweiten Halbzeit. Der VfL Wolfsburg hat in der zweiten Halbzeit die wenigsten Tore aller Teams erzielt. Beide Teams haben in dieser Saison viele Startelfwechsel vorgenommen, Darmstadt mit 41 die meisten in der Liga und Wolfsburg mit 37. Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold, der kürzlich sein 400. Pflichtspiel für den Verein bestritt, wird aufgrund einer Gelbsperre fehlen. In den vier Spielen, in denen Arnold in der letzten Saison fehlte, gewann Wolfsburg nur einmal und erzielte nur ein Tor pro Spiel. Beide Teams werden also auf der Suche nach einem dringend benötigten Sieg vor große Herausforderungen gestellt.

Wird SV Darmstadt 98 gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----