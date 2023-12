Bundesliga heute: Heidenheim - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr steht ein spannendes Bundesliga-Duell an: Der 1. FC Heidenheim trifft auf den SC Freiburg. Es ist das erste Mal, dass diese beiden Teams in der Bundesliga aufeinandertreffen, nachdem sie in der Zweitliga-Saison 2015/16 bereits zweimal gegeneinander angetreten sind, wobei beide Male der SC Freiburg als Sieger hervorging. Die beiden Trainer Frank Schmidt von Heidenheim und Christian Streich von Freiburg sind die dienstältesten Trainer in den deutschen Profiligen. Während Schmidt seit 16 Jahren im Amt ist, betreut Streich die Breisgauer bereits in der 12. Saison und steht damit auf einer Stufe mit Bundesliga-Legenden wie Otto Rehhagel und Thomas Schaaf.

Form und Statistiken: Heidenheim und Freiburg im Aufwärtstrend

Beide Teams befinden sich in guter Form. Der 1. FC Heidenheim konnte zuletzt erstmals in der Bundesliga zwei Spiele in Folge gewinnen und könnte der erste Aufsteiger seit dem 1. FC Köln im Jahr 2020 sein, der drei Siege in Folge feiert. Auch der SC Freiburg ist in guter Verfassung und konnte zuletzt drei Bundesliga-Siege in Folge feiern, jeweils ohne Gegentor. Ein vierter Sieg in Folge ohne Gegentor wäre ein Novum für die Breisgauer. Besonders hervorzuheben ist Freiburgs Torhüter Noah Atubolu, der in dieser Saison bereits sechs Mal ohne Gegentor blieb - kein anderer Bundesliga-Torhüter kann diese Leistung vorweisen.

Schlüsselspieler und Taktiken: Wer entscheidet das Spiel?

Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive. Der 1. FC Heidenheim hat in dieser Saison bereits zwölf Tore nach Standards erzielt, kein anderes Team war in dieser Disziplin erfolgreicher. Besonders Jan-Niklas Beste hat sich hier mit fünf Assists hervorgetan. Der SC Freiburg hat mit Vincenzo Grifo einen Spieler in seinen Reihen, der ebenfalls drei Assists nach Standards vorweisen kann. Zudem ist Michael Gregoritsch in guter Form und konnte in den letzten drei Partien jeweils das 1:0 erzielen. Die Taktiken beider Teams sind ähnlich: Sie lassen den Gegner viele Pässe spielen, bevor sie in die Defensive gehen. Der PPDA-Wert (gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels, bevor eine Abwehraktion erfolgt) von Heidenheim liegt bei 15.6, der von Freiburg bei 16.5. Nur Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison einen höheren Wert. Es wird spannend zu sehen sein, wer in diesem Duell die Oberhand behält. Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Brand.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, ob das Spiel im Free-TV zu sehen sein wird.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, welcher Anbieter einen Livestream anbieten wird.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----