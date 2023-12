Bundesliga heute: Mainz - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute, am 16. Dezember 2023, trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den 1. FC Heidenheim 1846 . Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Mainz hat in der Vergangenheit bei Begegnungen mit Bundesliga-Neulingen nicht gerade geglänzt - von sechs Premieren-Spielen konnte keines gewonnen werden. Heidenheim hingegen kann mit Jan-Niklas Beste einen der besten Vorlagengeber der aktuellen Bundesliga-Saison aufbieten. Trotzdem ist die Auswärtsbilanz des 1. FC Heidenheim mit nur einem Punkt und einer Torbilanz von -11 die schwächste der Liga.

Heidenheim und Mainz: Schwache Bilanzen und Hoffnung auf Besserung

Beide Teams haben in dieser Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Mainz ist mit vier Punkten die schwächste Heimmannschaft der Bundesliga, während Heidenheim die schwächste Auswärtsmannschaft stellt. Mainz spielt mit neun Punkten nach 14 Partien seine geteilt zweitschwächste Bundesliga-Saison. Heidenheim blieb in seinen ersten sieben Bundesliga-Gastspielen der Vereinshistorie sieglos. In der Tabelle der Expected Points liegt Heidenheim auf dem letzten Platz, während Mainz vier Plätze schlechter ist als in der Tabelle der xP - die größte negative Abweichung aller Teams.

Defensive Stärken und offensive Schwächen

Trotz der schwachen Bilanzen gibt es auch positive Aspekte. Seit dem Amtsantritt von Jan Siewert kassierte Mainz in fünf Bundesliga-Spielen nur zwei Gegentore - Ligabestwert in diesem Zeitraum. Heidenheim hingegen hat mit Jan-Niklas Beste den besten Vorlagengeber der Liga in seinen Reihen. Allerdings hat Heidenheim auch die schwächste Zweikampfquote aller Teams, während Mainz die zweitmeisten Zweikämpfe pro Spiel bestreitet. In Sachen Offensivleistung hinken beide Teams jedoch hinterher: Heidenheim hat den höchsten Expected-Goals-Against-Wert aller Teams, während Mainz die zweitschwächste Offensive nach dem 1. FC Köln aufweist. Nur Borussia Mönchengladbach schoss in dieser Bundesliga-Saison mehr Tore nach Standard-Situationen als Heidenheim, während Mainz vier seiner letzten sechs Gegentore nach einer Standard-Situation kassierte.