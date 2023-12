Bundesliga: RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim, 3:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Lukas Klostermann vor 42.946 Zuschauern zum 1:0 für Leipzig. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Ozan Kabak zum Ausgleich für die TSG. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Florian Grillitsch kam für Robert Skov – startete Hoffenheim in Durchgang zwei. Emil Forsberg traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für RB Leipzig (70.). Mit dem rechten Fuß besorgte Mohamed Simakan in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für RB (74.). In der 75. Minute stellte die TSG 1899 Hoffenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Kevin Akpoguma und Tom Bischof auf den Platz und ersetzten Kabak und Anton Stach. Leipzig stellte in der 83. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Fabio Carvalho, Castello Lukeba und Benjamin Šeško für Xavi Simons, Simakan und Loïs Openda auf den Platz. In den 90 Minuten war RB Leipzig im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die TSG und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.