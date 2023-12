Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Köln, 2:0 (0:0)

Durch ein 2:0 holte sich der Sport-Club Freiburg in der Partie gegen den 1. FC Köln drei Punkte. Der SC hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Gleich drei Wechsel nahm der FC in der 60. Minute vor. Dejan Ljubicic, Florian Kainz und Luca Waldschmidt verließen das Feld für Denis Huseinbašić, Linton Maina und Mark Uth. Die 62. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Julian Chabot von den Gästen flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Wenig später kamen Michael Gregoritsch und Roland Sallai per Doppelwechsel für Lucas Höler und Vincenzo Grifo auf Seiten von Freiburg ins Match (65.). Das Warten der 34.700 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Gregoritsch zum 1:0 für die Heimmannschaft in der 72. Minute ein Ende. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Sallai für einen Treffer sorgte (95.). Schließlich sprang für den Sport-Club Freiburg gegen Köln ein Dreier heraus.