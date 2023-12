Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der Sport-Club Freiburg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den 1. FC Köln punkten. Letzte Woche siegte Freiburg gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0. Damit liegt der SC mit 21 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der FC trennte sich im vorigen Match 0:0 vom 1. FSV Mainz 05.

Auf des Gegners Platz hat Köln noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Mit lediglich zehn Zählern aus 14 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsrelegationsrang. Mit nur zehn Treffern stellt der 1. FC Köln den harmlosesten Angriff der Bundesliga. Der bisherige Ertrag des FC in Zahlen ausgedrückt: zwei Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Köln in den vergangenen fünf Spielen.