Bundesliga: SV Werder Bremen – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Beim kommenden Gegner des SV Werder Bremen stimmte zuletzt der Ertrag. Ist das Heimteam für das Aufeinandertreffen mit dem FCA gewappnet? Beim VfB Stuttgart gab es für Werder am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Letzte Woche gewann der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Damit liegt Augsburg mit 17 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Auf des Gegners Platz hat der FCA noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Am liebsten teilt der Gast die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher viermal bewies. In den letzten fünf Partien rief Augsburg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.