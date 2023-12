Bundesliga: SV Werder Bremen – RB Leipzig (Dienstag, 18:30 Uhr)

RB will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Werder ausbauen. Bremen trennte sich im vorigen Match 2:2 von Borussia Mönchengladbach. Leipzig siegte im letzten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 und liegt mit 32 Punkten weit oben in der Tabelle.

Gegenwärtig rangiert der SV Werder Bremen auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Gastgeber förderten aus den bisherigen Spielen vier Siege, drei Remis und acht Pleiten zutage. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Werder in den vergangenen fünf Spielen.