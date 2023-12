Bundesliga: SVW beendet mit 2:0-Sieg FCA-Erfolgsserie

Team-News und Aufstellungen

Die Teams von Werder und Augsburg gaben ihre Aufstellungen bekannt, wobei es einige Änderungen im Vergleich zu vorangegangenen Spielen gab. Bei Werder nahm Trainer Ole Werner zwei Veränderungen in der Startelf vor. Kapitän Marco Friedl fiel aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich aus und wurde durch Stark ersetzt. Felix Agu musste hingegen auf die Bank weichen und Olivier Deman durfte von Beginn an spielen. Die Aufstellung von Werder lautete: Michael Zetterer - Anthony Jung, Milos Veljkovic, Niklas Stark - Mitchell Weiser, Jens Stage, Romano Schmid, Olivier Deman, Leonardo Bittencourt - Marvin Ducksch, Rafael Borré.

Starkes Kopfballtor

Der erste Durchgang im ausverkauften Weserstadion begann ausgeglichen, mit beiden Teams, die sich gegenseitig in Schach hielten. Große Szenen blieben bis zur 10. Minute aus, als der Bremer Jens Stage einen gefährlichen Weitschuss abgab, den Augsburgs Keeper Finn Dahmen gut parierte. Werder hatte etwas mehr vom Spiel, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen kreieren. Augsburg ließ einige Möglichkeiten ungenutzt, wie in der 16. Minute, als Fredrik Jensen einen schlampigen Pass 30 Meter vor dem gegnerischen Tor abfing, jedoch nicht Richtung Tor zog. In der 39. Minute erzielte Stark das erste Tor des Spiels für Werder. Nach einer Vorlage von Ducksch verlängerte Stark einen Eckball mit dem Scheitel ins lange Eck, was Augsburgs Keeper Dahmen chancenlos ließ.

Duckschs Kopfballtor

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen. Werder kam gut aus der Kabine und schaltete nicht in den Verwaltungsmodus. In der 56. Minute musste Leonardo Bittencourt, Werders Ersatzkapitän, ausgewechselt werden. Romano Schmid ließ in derselben Minute die Chance auf das 2:0 liegen, als er einen Ball über das Stadiondach schoss, statt ihn ins Tor zu bringen. In der 65. Minute erzielte Ducksch das 2:0 für Werder. Nach einer tollen Flanke von Mitchell Weiser köpfte Ducksch den Ball ins Tor. Augsburg konnte in der zweiten Halbzeit kaum Chancen kreieren und konnte nicht an den Schwung der vorangegangenen Spiele anknüpfen. Trotz einiger Versuche, das Spiel noch zu kippen, konnte Augsburg keinen Treffer mehr erzielen und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Werder.