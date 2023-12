Bundesliga: Torreiches Duell! Hoffenheim enttäuscht, Darmstadt feiert

Im packenden Bundesliga-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SV Darmstadt 98 am 16. Spieltag hielten beide Teams die Zuschauer mit einem torreichen 3:3-Unentschieden in Atem. Andrej Kramaric, der per Elfmeter traf, und ein Doppelpack von Ihlas Bebou bescherten der TSG die Tore, während Luca Pfeiffer und Tim Skarke, der gleich zweimal ins Schwarze traf, für die Tore der Darmstädter sorgten. Trotz einer intensiven Schlussphase, in der Darmstadt auf einen weiteren Treffer drängte, blieb das Ergebnis unverändert. Der Aufsteiger erkämpfte sich einen verdienten Auswärtspunkt und hinterließ ein frustriertes Team aus Hoffenheim, das nach diesem Spielverlauf sichtlich enttäuscht war.

Veränderungen in der Startaufstellung

In der Startelf der TSG unter Trainer Pellegrino Matarazzo gab es nach der 1:3-Niederlage gegen Leipzig eine Veränderung. Umut Tohumcu rückte für Robert Skov, der diesmal auf der Bank Platz nahm, in die Mannschaft und spielte im Mittelfeldzentrum. Damit wurde Marius Bülter zum linken Außenspieler. Hier die Aufstellung: Oliver Baumann - John Anthony Brooks, Ozan Kabak, Kevin Vogt - Grischa Prömel, Marius Bülter, Anton Stach, Umut Tohumcu, Pavel Kaderábek - Ihlas Bebou, Andrej Kramaric.

Auch bei Darmstadt nahm Trainer Torsten Lieberknecht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Wolfsburg zwei Änderungen vor. Tobias Kempe kehrte zurück in die Startelf und ersetzte David Mathias Honsak als Spielmacher, der auf der Bank saß. Zudem rückte Matthias Bader für Fabian Schnellhardt, ebenfalls Bank, ins Mittelfeld. Hier die Aufstellung: Marcel Schuhen - Thomas Isherwood, Klaus Gjasula, Christoph Klarer - Matthias Bader, Emir Karic, Bartol Franjic, Clemens Riedel - Tim Skarke, Luca Pfeiffer, Tobias Kempe.

Die Hoffenheimer Ambitionen im Kampf um die internationalen Plätze wurden zuletzt etwas gedämpft, da sie nur einen Sieg aus den letzten fünf Bundesliga-Partien verbuchen konnten. Trotzdem lag die TSG weiterhin auf dem siebten Rang, nur einen Zähler hinter Freiburg. Gegen die im Abstiegskampf steckenden Darmstädter zählte nur ein Sieg.

Darmstadt hingegen war gefordert, zuletzt gab es gleich drei Niederlagen in Folge für die Hessen. Durch die Formschwäche übernahm Darmstadt die Rote Laterne und musste sich wieder nach oben kämpfen.

Elfmeter bringt Hoffenheim in Führung

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen der TSG und Darmstadt war geprägt von intensivem Spiel und aufregenden Toraktionen. Die TSG begann mit einer starken Offensivleistung und hatte bereits in der ersten Minute eine Chance durch Bebou, der sich rechts durchsetzte, aber von Thomas Isherwood zur Ecke geklärt wurde. In der 14. Minute führte ein Foul an Bebou im Sechzehner zu einem Elfmeter für Hoffenheim. Kramaric verwandelte diesen souverän ins rechte Eck und brachte so die TSG in Führung. Dies war bereits sein vierter verwandelter Elfmeter in dieser Saison.

Darmstadt ließ sich jedoch nicht unterkriegen und konnte in der 23. Minute durch Pfeiffer den Ausgleich erzielen. Nach einer guten Doppelpasskombination zwischen Emir Karic und Bartol Franjic schob Pfeiffer den Ball ins rechte Toreck und erzielte sein erstes Bundesligator. Doch die Freude der Darmstädter hielt nicht lange an, denn nur fünf Minuten später konnte Bebou die erneute Führung für die TSG erzielen. Nach einem Zuspiel von Grischa Prömel startete Bebou durch bis zum Sechzehner und brachte den Ball im direkten Duell gegen Marcel Schuhen im Netz unter. Mit einem Spielstand von 2:1 für die TSG ging es in die Halbzeitpause.

Doppelpack von Bebou und Skarke

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei Darmstadt, Klaus Gjasula wurde durch Frank Ronstadt ersetzt. Hoffenheim reagierte mit dem Einwechseln von Skov für Bülter. Darmstadt begann die zweite Halbzeit erneut mit viel Ballbesitz und drängte auf den Ausgleich. In der 57. Minute gelang Skarke der Ausgleich für Darmstadt nach einer Vorlage von Pfeiffer. Doch die TSG ließ nicht locker und ging in der 66. Minute durch Bebou erneut in Führung. Nach einem Fehlpass von Clemens Riedel eroberte Florian Grillitsch den Ball und spielte ihn zu Bebou, der das Leder fein ins rechte Toreck schob.

In der 85. Minute konnte Skarke nach einem groben Fehlpass von Ozan Kabak den erneuten Ausgleich für Darmstadt erzielen. Es war sein erster Bundesliga-Doppelpack. Trotz weiterer Bemühungen von beiden Seiten, endete das Spiel mit einem 3:3-Unentschieden. Ein spannendes Spiel mit vielen Toren und starken Leistungen auf beiden Seiten.

Remis in Sinsheim: Hoffenheim und Darmstadt teilen Punkte

Die TSG wird sich über das Remis ärgern, dennoch rückte sie vorübergehend auf den sechsten Rang vor - punktgleich mit dem SC Freiburg. Nun geht es für die TSG erstmal in die Winterpause, bevor im Januar das schwere Auswärtsspiel in München ansteht.

Für Darmstadt ist das hart erkämpfte Unentschieden ein Grund zum Feiern. Mit zehn Zählern geht es in die Winterpause. Im Januar wartet dann das Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf die Darmstädter.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.