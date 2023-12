Bundesliga: Triumphaler Heimsieg für Union Berlin

Der 16. Spieltag der Bundesliga endete mit einem triumphalen Heimsieg für den 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln. Die Torschützen des Spiels waren Benedict Hollerbach in der 55. Minute und David Datro Fofana in der 78. Minute, beide Tore wurden durch Vorlagen von Kevin Volland ermöglicht. Trotz eines starken Starts der Kölner, die in der ersten Halbzeit mehrmals nahe an der Führung waren, hielt Union-Keeper Rönnow sein Team im Spiel und ebnete den Weg für die siegreiche zweite Halbzeit der Berliner. Trotz des Einsatzes der Kölner gelang es ihnen nicht, eine effektive Offensive zu etablieren, was den Berlinern den verdienten Sieg bescherte.

Abstiegskampf in der Bundesliga

Union und der FC Köln, beide tief im Tabellenkeller der Bundesliga, suchten erneut nach einem rettenden Strohhalm. Die Teams, die zuletzt gegen den VfL Bochum und SC Freiburg jeweils eine Niederlage einstecken mussten, trafen in einer Partie aufeinander, die über ihre Winterpause am rettenden Ufer entscheiden sollte.

Bei Union, das zuletzt gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Bochum eine enttäuschende 0:3-Niederlage erlitt, gab Trainer Bjelica seiner Elf eine weitere Bewährungschance. Er nahm lediglich eine Änderung in seiner Startaufstellung vor: András Schäfer kam für Sheraldo Becker ins Spiel.

Der FC Köln, der ebenfalls eine 0:2-Niederlage gegen Freiburg hinnehmen musste, ging mit fünf Änderungen in die Partie. Jeff Chabot fehlte wegen einer Gelb-Roten Karte und wurde durch Dominique Heintz ersetzt. Rasmus Carstensen kam für Benno Schmitz in die Abwehrkette. Im Mittelfeld gab es gleich drei Wechsel: Mark Uth, Denis Huseinbasic und Linton Maina spielten für Florian Kainz, Luca Waldschmidt und Dejan Ljubicic.

Trotz der schwierigen Phase beider Teams, bot die Partie eine Besonderheit: Bei einem Unentschieden hätten beide Mannschaften den FSV Mainz 05 in der Tabelle überholt. Union, das in der Vergangenheit regelmäßig den FC Köln im direkten Duell besiegen konnte, war in dieser Spielzeit fragiler denn je. Köln hingegen kämpfte weiterhin mit einer offensiven Schwäche, was die magere Ausbeute von nur zehn Toren nach 15 Spielen verdeutlichte.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Union Berlin: Frederik Rønnow - Josip Juranovic, Diogo Leite, Jérôme Roussillon, Robin Knoche - Rani Khedira, Janik Haberer, András Schäfer - Kevin Behrens, Benedict Hollerbach, Kevin Volland

1. FC Köln: Marvin Schwäbe - Heintz, Timo Hübers, Carstensen, Max Finkgräfe - Maina, Jan Thielmann, Eric Martel, Huseinbasic - Davie Selke, Uth

Kampf und Einsatz

Die erste Halbzeit des Abstiegsgipfels zwischen Union und dem FC Köln war geprägt von Kampf, Einsatz und Engagement, wie es beide Trainer vor dem Spiel angekündigt hatten. Während die Fans in der Alten Försterei gegen die Investoren-Überlegungen der DFL protestierten, spielten die Teams auf dem Feld vorsichtig und abtastend. Die ersten Angriffe über die Außenbahnen durch Hollerbach für Union und Finkgräfe für Köln brachten keine Gefahr. In der 9. Minute fiel auf, wie beide Teams das Flügelspiel forcierten, allerdings waren die Flanken noch nicht zielgerichtet genug. Die erste echte Chance des Spiels kam in der 37. Minute, als Thielmann für Köln in die Mitte flankte und Rönnow für Union verhindern musste, dass der Ball ins lange Eck kullerte. Union hatte seine beste Chance in der 44. Minute, als Schäfer sich am linken Strafraumeck durch drei Mann durchtankte, jedoch an Schwäbe scheiterte. Die erste Halbzeit endete torlos.

Union überrascht mit Toren

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei Union, Fofana ersetzte den wirkungslosen Kevin Behrens. Köln kam gut aus der Kabine und hätte sich die Führung verdient, doch es war Union, das in der 55. Minute überraschend in Führung ging. Volland fand Hollerbach mit einem weiten Pass links im Strafraumeck, der dann den Ball eindrucksvoll mit links unterm Tordach ins kurze Eck setzte. In der 78. Minute erhöhte Union auf 2:0. Volland überbrückte das Feld und nahm den kreuzenden Fofana mit, der den Ball kompromisslos ins kurze Eck jagte. Trotz der Wechseltirade von Baumgart konnte Köln nicht mehr aufholen und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Union.

Union Berlin überwindet Köln

Als Schlussakkord bleibt festzuhalten, dass Union sich mit einem verdienten Heimsieg gegen den FC Köln durchsetzte. Trotz eines starken Starts der Kölner, konnte Union sich dank einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und einer herausragenden Leistung von Keeper Rönnow durchsetzen. Mit diesem Sieg rutscht Union an Mainz vorbei und positioniert sich auf dem 15. Tabellenplatz, während Köln weiterhin auf dem 17. Rang verharrt.

Der Hinrundenabschluss sieht Union in Freiburg und Köln zu Hause gegen Heidenheim.

