Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – SV Darmstadt 98, 3:3 (2:1)

Im Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den SV Darmstadt 98 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Darmstadt gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, TSG 1899 Hoffenheim.

Der verwandelte Strafstoß von Andrej Kramarić brachte die TSG vor 18.125 Zuschauern nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung. Luca Pfeiffer traf zum 1:1 zugunsten des SV Darmstadt 98 (23.). Ihlas Bebou traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Hoffenheim (28.). Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Anstelle von Klaus Gjasula war nach Wiederbeginn Frank Ronstadt für Darmstadt im Spiel. Zum Seitenwechsel ersetzte Robert Skov von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Teamkameraden Marius Bülter. Für das zweite Tor des SV Darmstadt 98 war Tim Skarke verantwortlich, der in der 57. Minute das 2:2 besorgte. Bebou traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für die TSG (66.). Gelesen war die Messe für Darmstadt noch nicht, als Matej Maglica und Andreas Müller bei einem Doppelwechsel für Thomas Isherwood und Bartol Franjić auf das Feld kamen (75.). In der 85. Minute sicherte Skarke seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Mit dem Abpfiff des Referees Frank Willenborg trennten sich Hoffenheim und der SV Darmstadt 98 remis.