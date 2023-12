Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – SV Darmstadt 98 (Dienstag, 20:30 Uhr)

Der SV Darmstadt 98 konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit der TSG wartet am Dienstag auch noch ein starker Gegner. Die sechste Saisonniederlage kassierte Hoffenheim am letzten Spieltag gegen RB Leipzig. Darmstadt zog gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren.