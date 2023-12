Bundesliga: TSG festigt Spitzenposition mit 3:1 Sieg gegen Bochum

Am 14. Spieltag der Bundesliga setzte sich die TSG Hoffenheim mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum 1848 durch. Die Tore für die TSG erzielten Erhan Masovic (Eigentor), Andrej Kramaric und Ihlas Bebou, während Gonçalo Mendes Paciência den Ehrentreffer für Bochum in der 90. Minute erzielte. Obwohl Bochum einige gute Chancen in der zweiten Halbzeit hatte, konnte das Spiel nicht mehr gedreht werden, da Hoffenheim seine Möglichkeiten im ersten Durchgang effektiv nutzte. Mit diesem Sieg festigte die TSG ihren Platz im oberen Tabellendrittel, während Bochum weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Bochumer Serie gegen Hoffenheim?

Mit Blick auf die Aufstellungen beider Teams wurde deutlich, dass Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG fünf Änderungen vornahm, nachdem die letzte Partie gegen Mönchengladbach verloren ging. Attila Szalai und Kramaric waren neu in der Startelf, sie ersetzten Kevin Akpoguma, der eine Gelbsperre absitzen musste, und Maximilian Beier, der krankheitsbedingt ausfiel. Zudem rückten John Anthony Brooks, Grischa Prömel und Marius Bülter für Ozan Kabak, Finn Becker und Robert Skov in die Anfangsformation. Die TSG trat somit wie folgt an: TSG: Oliver Baumann - John Anthony Brooks, Attila Szalai, Kevin Vogt, Pavel Kaderábek - Grischa Prömel, Marius Bülter, Anton Stach, Umut Tohumcu, Andrej Kramaric - Wout Weghorst.

Bei den Bochumern nahm Trainer Thomas Letsch nach dem 3:1-Sieg über Wolfsburg nur eine Änderung vor: Maximilian Wittek ersetzte Keven Schlotterbeck, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt war. Bochum lief folgendermaßen auf: Bochum: Manuel Riemann - Maximilian Wittek, Bernardo, Erhan Masovic, Cristian Gamboa - Patrick Osterhage, Anthony Losilla, Kevin Stöger - Philipp Hofmann, Takuma Asano, Matús Bero.

Die Formkurve der beiden Mannschaften könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die TSG nach vier Spielen ohne Sieg auf dem sechsten Tabellenplatz lag, war Bochum seit fünf Spielen ungeschlagen und hatte sich etwas von den Abstiegsrängen absetzen können. Besonders hervorzuheben ist die Vertragsverlängerung von Bochums Trainer Letsch, die sich in dieser Phase auszahlte. Die TSG hingegen hatte mit Heimschwäche zu kämpfen und belegte in der Heimtabelle nur den 15. Platz. Ein weiterer interessanter Fakt ist das letzte Aufeinandertreffen beider Teams, das Bochum mit 5:2 für sich entscheiden konnte.

Eigentor bringt Hoffenheim in Führung

Das Spiel TSG gegen Bochum startete mit einer ersten großen Chance von Wout Weghorst in der 2. Minute, die jedoch von Manuel Riemann pariert wurde. Trotz der aktiven Spielanfänge der Bochumer und einem Ballbesitz von rund 65 Prozent, konnte Bochum in der ersten Halbzeit keine klaren Torchancen erarbeiten. Im Gegensatz dazu hatte die TSG mehrere gute Gelegenheiten, insbesondere durch Weghorst, der jedoch seine Chancen nicht verwerten konnte. In der 32. Minute zahlte sich das Chancenplus der TSG aus. Nach einer Vorlage von Kramaric scheiterte Weghorst zunächst mit seinem Abschluss, jedoch drückte Masovic den Ball unglücklich über die eigene Linie und brachte die TSG so in Führung. Die TSG zeigte sich weiterhin gefährlich und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Nach einer Flanke von Kaderabek scheiterte Prömel zunächst, doch Kramaric stand frei und schoss den Ball ins linke Eck ein. Trotz des Ballbesitzes der Bochumer konnten sie in der ersten Halbzeit keine klaren Torchancen erarbeiten und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die Pause.

Hoffenheim sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit zwei Wechseln auf Bochumer Seite. Trotz der Initiative der Bochumer und einem deutlichen Schwungzuwachs konnte Bochum keine Durchschlagskraft zeigen. Die TSG dagegen blieb gefährlich und erhöhte in der 76. Minute auf 3:0. Nach einer Vorlage von Bülter nickte Bebou den Ball aus fünf Metern ins rechte Eck ein und entschied damit die Partie. Trotz weiterer Offensivbemühungen der Bochumer konnten sie keine weiteren Tore erzielen. In der 90. Minute gelang Paciencia jedoch noch ein sehenswerter Treffer für Bochum. Nach einer Flanke von Cristian Gamboa schoss Paciencia die Kugel aus 14 Metern per Volley in den rechten Knick. Trotz des späten Treffers der Bochumer, konnte die TSG den Sieg mit einem Endstand von 3:1 sichern.

Effizientes Hoffenheim bezwingt Bochum

Die TSG Hoffenheim hat sich am 14. Spieltag der Bundesliga mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum durchgesetzt. Trotz eines engagierten Auftritts der Bochumer in der zweiten Halbzeit konnten sie den frühen Rückstand nicht mehr wettmachen. Die TSG nutzte ihre Chancen effizient und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Bebou‘s Treffer zum 3:0 entschied die Partie endgültig, während der späte Ehrentreffer durch Paciencia nur noch Ergebniskosmetik für Bochum war. Mit diesem Sieg festigte die TSG ihren Platz im oberen Tabellendrittel, während Bochum weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss.

