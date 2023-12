Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Augsburg, 3:0 (2:0)

Mit 0:3 verlor der FC Augsburg am vergangenen Mittwoch deutlich gegen den VfB Stuttgart. An der Favoritenstellung ließ Stuttgart keine Zweifel aufkommen und trug gegen den FCA einen Sieg davon.

Per Rechtsschuss traf Deniz Undav vor 53.600 Zuschauern zum 1:0 für den VfB Stuttgart. Die Gastgeber bauten die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Serhou Guirassy in der 46. Minute traf. Mit der Führung für den VfB ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Patric Pfeiffer von Augsburg seinen Teamkameraden Jeffrey Gouweleeuw. In der 69. Minute legte Führich mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten von Stuttgart nach. Wenig später kamen Josha Vagnoman und Anthony Rouault per Doppelwechsel für Pascal Stenzel und Dan-Axel Zagadou auf Seiten des VfB Stuttgart ins Match (73.). Letztlich fuhr der VfB einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.