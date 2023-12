Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Augsburg (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Am kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr trifft Stuttgart auf den FC Augsburg. Die vierte Saisonniederlage kassierte der VfB Stuttgart am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München. Der FCA kam zuletzt gegen Borussia Dortmund zu einem 1:1-Unentschieden.

Auf des Gegners Platz hat Augsburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Die Gäste führen mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nach 15 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden des FC Augsburg insgesamt durchschnittlich: vier Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für den FCA in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.