Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Union Berlin, 3:0 (1:0)

Der Halbzeitpfiff rückte bereits näher, als Takuma Asano auf einmal zuschlug. Vor 25.300 Zuschauern besorgte der Angreifer das 1:0 für das Heimteam. Bochum hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem rechten Fuß baute Gonçalo Paciência den Vorsprung des VfL Bochum 1848 in der 54. Minute aus. In der 60. Minute stellte Union personell um: Per Doppelwechsel kamen Aïssa Laïdouni und András Schäfer auf den Platz und ersetzten Josip Juranović und Sheraldo Becker. In der 78. Minute verwandelte Kevin Stöger einen Elfmeter zum 3:0 für den VfL. Als der Unparteiische Sven Jablonski die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Bochum die drei Zähler unter Dach und Fach.