Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft der VfL auf den 1. FC Union Berlin. Jüngst brachte die TSG 1899 Hoffenheim Bochum die fünfte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Letzte Woche siegte der 1. FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Somit nimmt Union mit zehn Punkten den 15. Tabellenplatz ein.

Auf fremden Plätzen läuft es für Union bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere drei Zähler. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur 15 Treffer erzielte der 1. FC Union Berlin bislang. Drei Siege und ein Remis stehen neun Pleiten in der Bilanz von Union gegenüber. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der 1. FC Union Berlin nur einen Sieg zustande.

Diese Begegnung lässt auf Tore hoffen, auch wenn beide Mannschaften vor allem durch Gegentreffer auffallen. So griff der VfL bisher 29-mal ins eigene Netz. Dagegen hatte Union bisher 28-mal das Nachsehen in dieser Saison. Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Bochum belegt mit 13 Punkten den 14. Rang, während der 1. FC Union Berlin mit drei Zählern weniger auf Platz 15 rangiert. Union trifft auf einen hartgesottenen Gegner. Der VfL Bochum 1848 ging zur Sache und kassierte bereits 42 Gelbe Karten. Ist der 1. FC Union Berlin für den Schlagabtausch gewappnet?