Duell gegen Köln für Bjelica "nur ein Spiel"

Trainer Nenad Bjelica vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will die Bedeutung des Abstiegsgipfels gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) nicht überhöhen. Auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern sei „sehr wichtig, aber nicht entscheidend. Keine Mannschaft bleibt mit zehn oder 13 Punkten in der Bundesliga“, sagte Bjelica am Dienstag, „du musst weiter Gas geben, gewinnen und gute Leistungen bringen. Es ist nur ein Spiel.“