Ex-FC-Bayern-Stürmer: "Selbstverständnis verloren gegangen"

Nils Petersen: FC Bayern hat Selbstverständnis verloren

„Die Ergebnisse stimmen meist“, sagt der 35-Jährige bei Sky: „Da waren auch ein paar Ausreißer nach oben dabei: 8:0 gegen Darmstadt, 7:0 gegen Bochum, 4:0 in Dortmund. Dazu sind sie ungeschlagen in der Champions League durch die Gruppe gekommen. Das Pokal-Aus in Saarbrücken und das 1:5 in Frankfurt sind die Ausreißer in die andere Richtung.“